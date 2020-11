Sam & Max Save The World Remastered sortira le 2 décembre sur PC et Switch

En plus d’avoir annoncé son grand retour dans un épisode en réalité virtuelle lors de la Gamescom 2020, la licence Sam & Max va passer par la case remaster avec Sam & Max Save The World Remastered. Cette version modernisée du jeu Sam & Max : Saison 1 commercialisé en 2006 par Telltale sortira le 2 décembre sur PC, via Steam et GOG, et Switch.

Telltale est mort, vive Shunkape Games !

Développé par Shunkape Games, un tout nouveau studio composé d’anciens membres de Telltale, ce titre prendra en charge la résolution 16:9 et bénéficiera d’un éclairage dynamique. Jouable aussi bien au clavier et à la souris qu’avec une manette, il profitera également de meilleurs graphismes, d’une nouvelle interface, d’une mise en scène retravaillée et d’une bande-son revue et étoffée de cinq morceaux de jazz inédits composés par Jared Emerson-Johnson.

Sam & Max Save The World Remastered sortira le 2 décembre sur PC, contre la somme de 16,79€, et Switch à un prix inconnu pour le moment. Notez que des sous-titres français seront intégrés et, si vous possédez la version d’origine sur Steam, GOG ou le Telltale Store, vous pouvez obtenir une réduction de -50% en cas d’achat avant le 31 décembre. Sachez aussi que, d’après le site officiel du titre, des remasters des saisons 2 et 3 semblent en préparation.