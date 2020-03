Sakura Wars nous dévoile ses éditions et un nouveau trailer

Il y a presque un an jour pour jour, Sakura Wars annonçait sa sortie européenne. Bien évidemment, nous n’avions pas encore la date à l’époque mais Sega s’est rattrapé le mois dernier en nous annonçant que le titre allait sortir sur PlayStation 4 le 28 avril.

Une édition deluxe pleine de démat’

Cette fois-ci, c’est avec un trailer et ses différentes éditions de lancement que ce reboot revient sur le devant de la scène. Niveau trailer, ce dernier nous présente la mécanique des relations entre personnages. En effet, le développement de romances et d’amitiés est un élément important du gameplay, qui requiert réflexion et minutie. Et, forcément, ces différentes relations seront impactées par vos choix, tandis que ces dernières auront une influence sur le comportement des personnages pendant et en dehors des combats. De quoi promettre quelques cheveux blancs à celles et ceux qui voudront optimiser le tout.

Ensuite, le jeu sortira dans trois éditions différentes. On retrouve ainsi une édition standard digitale, une édition de lancement physique et une édition deluxe uniquement au format digital. Chacune contient des éléments différents.

Launch edition (59,99€)

Le jeu

Une jaquette réversible avec le visuel japonais

Des auto-collants des personnages principaux

Un bundle de costumes pour les personnages principaux

Digital Standard Edition (59,99€)

Le jeu

Un thème PS4 dynamique

Bundle d’éléments visuels contenant des oreilles de chat

Digital Deluxe Edition (Prix non annoncé)