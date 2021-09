Saints Row : Tout savoir du reboot en 4 minutes (date, personnages, premières images…)

Vous l’avez probablement déjà remarqué, le studio Volition travaille sur un nouveau jeu Saints Row. Non pas un cinquième volet mais un reboot, qui va redéfinir les bases pour la série. Dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, nous avions pu l’approcher en avant-première pour en voir un peu plus, et avoir des informations complémentaires de la part des développeurs.

Si vous voulez tout connaître de ce titre, on vous résume tout ce que l’on sait dans cette vidéo. Un peu moins de cinq minutes, idéal pour faire le point. Quant à la sortie de ce Saints Row Reboot, elle est fixée au 25 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Sachez qu’une édition collector est aussi prévue.