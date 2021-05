Rust Console Edition : La bêta passe en 1.02 et est prolongée jusqu’au 14 mai

Le lancement de la bêta de Rust Console Edition pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu ne s’est pas véritablement déroulé comme prévu pour le studio Double Eleven. La communauté a pu rencontrer de nombreux problèmes, avec parfois l’impossibilité de lancer le jeu, ce qui est forcément contraignant pour une bêta limitée dans le temps. Face à cela, une nouvelle mise à jour vient corriger quelques problèmes.

Une compensation pour les bugs

La patch 1.02 de la bêta est donc désormais accessible et corrige notamment le problème des joueurs invisibles ou qui sortaient parfois de la map.

On nous promet également une nouvelle infrastructure pour les serveurs, ce qui permettra normalement d’éviter les nombreuses déconnexions, tandis que la version Xbox One sur Xbox Series a été mieux calibrée suite à des soucis de performances. On remarque aussi que le bug des portes devrait être résolu, comme celui des dégâts de chute lors d’une connexion, ou encore l’auto-sprint qui a été revu.

Face à tous les problèmes rencontrés, le studio a décidé de prolonger la période d’essai de cette bêta. De ce fait, si vous avez précommandé le jeu, vous pourrez donc jouer à la bêta jusqu’au 14 mai prochain.

Rust: Console Edition sortira le 21 mai prochain sur PS4 et Xbox One.