Rust Console Edition est désormais disponible sur PS4 et Xbox One

L’attente est désormais terminée pour toutes celles et ceux qui attendaient la version console de Rust. Après plusieurs bêtas pour cette Console Edition, le jeu sort enfin aujourd’hui dans sa version complète sur PS4 et Xbox One.

La version console est là

Vous pouvez donc vous procurer dès maintenant Rust Console Edition sur ces plateformes si vous n’avez pas encore précommandé le jeu. Cette précommande permettait notamment d’avoir accès à une bêta spécifique qui a eu lieu il y a quelques jours, et qui a permis de corriger certains problèmes, puisque le patch 1.02 est déjà là pour cette version suite à sa mise en place dans la bêta.

Le patch note est à retrouver sur le site officiel du jeu, mais on notera déjà que la version Xbox One a eu droit à un correctif pour celles et ceux qui jouaient sur Xbox Series, suite à des problèmes de performances. Une série de bugs a été corrigée dans le même temps, afin de faire en sorte que le lancement se passe bien.

Rust Console Edition est disponible sur PS4 et Xbox One.