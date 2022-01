Rust dépasse les 12 millions de jeux vendus depuis son lancement

Lancé en accès anticipé en 2013 avant de s’offrir une version plus aboutie en 2018, Rust a marqué l’histoire des jeux de survie. Le titre s’est récemment offert une édition console sur PS4 et Xbox One, et visiblement, il faut croire que cela l’a aidé à passer un cap symbolique dans ses ventes, puisque l’on apprend que le jeu s’est écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires.

Un succès impressionnant pour le jeu de survie

Plus exactement à 12 481 079 exemplaires, selon les derniers chiffres annoncés par Facepunch, qui ont été publiés dans un bilan posté sur Steam afin de souhaiter à la communauté une bonne et heureuse année 2022.

Parmi les statistiques qui ont été dévoilées, on peut aussi voir que les DLC ont du succès avec 1 111 846 vendus à ce jour, en prenant en compte tous les packs. Le nombre de joueurs et de joueuses en simultané a atteint son pic avec 267 211 personnes connectées en même temps sur le jeu, tandis que le studio a déjà banni 600 000 comptes afin de faire le ménage chez les tricheurs.

Côté réseaux sociaux et streaming, le studio se vante de rassembler 400 000 utilisateurs sur Discord, et recense près de 1,3 milliards de vues sur Twitch, avec 300 millions d’heures vues. Bref, tout ça pour nous rappeler que Rust est bien un phénomène, et le studio compte continuer à supporter le jeu avec de nombreuses mises à jour à venir, avec notamment une update en février pour améliorer le confort in-game.