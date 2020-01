Rune Factory 4 Special ne pèse pas lourd sur Nintendo Switch

Tout juste confirmé en Europe il y a quelques jours, Rune Factory 4 Special nous livre cette semaine une information qui ne sera pas sans intéresser les joueurs qui préfèrent le dématérialisé aux éditions physiques. Un poids minime, qui en dit malheureusement long sur le contenu de cette édition.

Petit poids pour un remaster sans prétention ?

Initialement paru sur Nintendo 3DS en 2012 au Japon, et près de deux ans et demie plus tard en Europe (exclusivement en dématérialisé via l’eShop), Rune Factory 4 est un Harvest Moon-Like, ajoutant cependant une composante Action-RPG. Ainsi, il s’agit de gestion, et plus précisément de farming, le tout enrobé dans un univers mignon, orienté fantaisie.

Récemment confirmé par chez nous, donc, l’édition Special est un genre de remaster de l’opus original, et est destinée exclusivement à la Nintendo Switch. Au rang des ajouts et des changements, sachez qu’elle aura droit à une traduction en français (en ce qui concerne ses textes), embarquera les doublages japonais et anglais, et proposera évidemment un petit lifting visuel.

De quoi en faire un monstre excessivement lourd ? Loin s’en faut, évidemment ! Et la nouvelle réjouira sans doute les joueurs qui préfèrent passer par l’eShop, l’espace proposé par la Switch étant plutôt réduit. Ainsi, Rune Factory 4 Special ne pèsera que 5,2 GO. Un poids minime pour un jeu à la durée de vie colossale, et au contenu déjà bien conséquent, avant même les ajouts apportés par ce remaster.

Rendez vous le 28 février prochain pour découvrir, ou redécouvrir, ce Harvest Moon à la sauce Action-RPG sur Nintendo Switch.