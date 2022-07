Accueil » Actualités » Rumbleverse : Le Brawler Royale free-to-play sortira finalement le 11 août sur PC et consoles

Annoncé lors de la dernière cérémonie des Game Awards fin 2021, Rumbleverse a connu quelques complications durant son développement. Reporté en début d’année, on n’attendait pas le Brawler Royale free-to-play de Iron Galaxy Studios et Epic Games avant l’automne. Bonne nouvelle, finalement, il ne faudra pas patienter aussi longtemps pour poser les mains sur le titre puisqu’il sortira le 11 août prochain sur PC et consoles.

Lancement de la saison 1 le 18 août

Comme expliqué par les développeurs sur le site officiel du jeu, grâce aux différents tests réseaux organisés ces dernières semaines, « le Rumble est prêt à commencer » au point que « nous avons décidé que nous n’avions même pas besoin d’un accès anticipé. »

Notez également que le studio américain a indiqué que la saison 1 du titre débutera une semaine seulement après le lancement, soit le 18 août. Celle-ci introduira notamment un premier Battle Pass composé de diverses récompenses qui seront présentées plus en détails d’ici la sortie.

Rendez-vous dans environ un mois pour découvrir ce que nous réserve Rumbleverse sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.