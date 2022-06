Rumbleverse proposera son ultime test réseau le 8 juillet avant son lancement plus tard cet automne

Après le succès de la session de test réseau de Rumbleverse le 11 juin dernier, le premier ayant accueilli les parties en cross-platform sur tous les supports qui recevront le jeu dès sa sortie, il est bientôt temps de laisser place aux ultimes tests réseau afin de vérifier la solidité des serveurs et les correctifs appliqués au jeu.

Préparez donc vos poings, boites aux lettres et autres chaises puisque les combats reprendront dès le vendredi 8 juillet prochain à 19h heure française et ce pour 48h de jeu sans interruption. Une première pour le titre qui s’approche petit à petit de sa sortie prévue désormais cet automne après un nouveau report de la part des développeurs d’Iron Galaxy Studios et de l’éditeur Epic Games Publishing alors même que le jeu devait sortir en début d’année initialement.

We’re learning a lot from these playtests, so we’re moving the window for launch up to this Fall. When you arrive on the Battle Barge, you’re not just there to have fun. You’re helping us make a game! pic.twitter.com/5nsF8ciklz

— Rumbleverse (@Rumbleverse) June 28, 2022