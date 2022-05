Roller Champions sortira finalement le 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One, nouveau trailer

Après un an sans donner de nouvelles, Roller Champions sort enfin du silence. Ubisoft nous avait prévenu que le jeu referait aujourd’hui une apparition, et étant donné que le titre venait de passer gold quelques semaines plus tôt, on imaginait sans mal que c’était pour nous préciser sa date de sortie. Dans le mille, puisque le nouveau trailer cinématique du jeu nous révèle quand il sera possible de jouer au free-to-play, et ce sera pour très bientôt.

Ubisoft nous explique à nouveau les règles

L'attente a été longue, mais le moment est venu !

Roller Champions sortira le 25 mai prochain 🤩 pic.twitter.com/LXSxR25eRj — Roller Champions FR (@RollerChampsFR) May 18, 2022

Ubisoft nous annonce aujourd’hui que Roller Champions sortira dans une petite semaine seulement, soit le 25 mai prochain. Ce qui n’est pas une surprise, étant donné que le compte Twitter du jeu avait fait fuité par mégarde cette information quelques heures plus tôt.

L’éditeur en profite pour nous montrer du gameplay et nous expliquer en quoi consiste le jeu. Il faudra alors effectuer des matchs en 3 vs 3, chausser ses rollers, puis franchir des portails sur la piste, ballon à la main, pour ensuite tenter de marquer un but. Plus on fera de tour avant de tirer, plus les points que l’on marquera seront élevés, ce que l’équipe adverse va essayer d’empêcher cela grâce à des tacles puissants.

Roller Champions sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.