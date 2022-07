Accueil » Actualités » The Division arrive sur mobile avec Tom Clancy’s The Division: Resurgence, premiers détails sur le jeu

Ubisoft mise beaucoup sur le mobile, et c’est pourquoi l’éditeur s’engouffre de plus en plus dans ce marché avec ses licences phares, notamment celles associées à Tom Clancy. On savait que The Division allait lui aussi avoir droit à sa propre itération mobile, mais on pensait que le titre serait présenté bien après The Division Heartland. C’est pourtant Tom Clancy’s The Division: Resurgence que l’on découvre aujourd’hui avec des premières images.

Tom Clancy’s The Division: Resurgence, c’est quoi ?

Tom Clancy’s The Division: Resurgence est donc présenté par Ubisoft comme étant un « RPG free-to-play de tir à la troisième personne », qui proposera une toute nouvelle histoire qui sera bien canon pour la licence.

Histoire de s’adapter au monde des mobiles, l’équipe précise avoir tout mis en place pour rendre l’expérience agréable, avec des sessions courtes à prévoir :

« Jouable gratuitement, ce jeu conserve toutes les mécaniques de gameplay qui ont servi de bases aux titres de la licence The Division tout en adaptant les commandes aux dispositifs portables, rendant les combats plus simples que par le passé. Qui plus est, la longueur des sessions de jeu a elle aussi été adaptée aux habitudes de jeu nomade de manière à garantir une expérience de jeu optimale pour toutes et tous. »

Comme pour les autres jeux de la série, Tom Clancy’s The Division: Resurgence disposera bien d’un monde ouvert, que l’on pourra parcourir en solo ou en jouant en coopération dans des missions de type PvE.

Plusieurs activités nous seront offertes, et le jeu misera donc avant tout sur l’entraide, comme les jeux principaux. On retrouvera certains modes classiques ainsi que de nouvelles armes et des équipements inédits à essayer, avec un aspect personnalisation qui sera de retour.

Quand sortira Tom Clancy’s The Division: Resurgence ?

Malheureusement, aucune date de sortie n’a été précisée pour le moment pour Tom Clancy’s The Division: Resurgence. Il faudra simplement se contenter d’un « bientôt », même si la mise en place d’alphas fermées laisse de l’espoir quant à une sortie cette année sur iOS et Android.

Et bonne nouvelle, il est possible de se préinscrire pour participer aux prochains tests du jeu. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel et d’effectuer les démarches demandées.