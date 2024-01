ROG Phone 8 : Asus présente son nouveau smartphone gaming, tout ce qu’il faut savoir

Ce n’est pas la première fois que la marque Asus veut essayer de conquérir le marché du smartphone avec sa gamme ROG Phone. A l’occasion du CES 2024, le plus grand salon consacré aux nouvelles technologies, l’entreprise vient de dévoiler sa nouvelle déclinaison, le ROG Phone 8, qui espère marquer un grand coup avec plusieurs nouveautés. Date, prix, modèles, ajouts… on fait le point.

Deux modèles de ROG Phone 8

Le ROG Phone 8 propose tout d’abord deux modèles au lancement :

Le ROG Phone 8 : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD

Le ROG Phone 8 Pro

En outre, le ROG Phone 8 Pro proposera deux versions différentes :

ROG Phone 8 Pro : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD

ROG Phone 8 Pro Edition : 24 Go de Ram et 1 TB de stockage SSD (+ un ventilateur Aero Active Cooler X inclut)

Les nouveautés autour du design

Asus est d’abord revenu sur les critiques récurrentes envers les ROG Phone 8 avec deux éléments majeurs : le design et l’appareil photo. En ce qui concerne le design, l’appareil proposera deux coloris : Rebel et Phantom Black. Le ROG Phone 8 Pro ne proposera que le Phantom Black, mais proposera d’autres avantages.

Comparé au ROG Phone 7 Ultimate, le ROG Phone 8 Pro se veut plus léger avec un poids de 225 grammes contre 246 grammes précédemment. Il incorpore également des bordures bien plus fines avec jusqu’à 71% plus fin sur la partie supérieure et 14% sur les côtés. Cela signifie que désormais, 94% de la surface avant de l’appareil est occupée par l’écran. Il s’affine également dans une structure globale avec une réduction de 15% par rapport au ROG Phone 7.

Le ROG Phone 8 Pro (uniquement) ajoute une petite nouveauté cosmétique avec le « AniMe Vision ». Il s’agit d’une petite surface au dos du smartphone, éclairée par des leds et qui vous permet de configurer une animation. Il peut ainsi donner un petit look rétro à votre appareil avec une Mario ou un Yoshi en pixel art sachant que les animations sont customisables. Une animation secrète peut même être débloquée si vous tapotez un autre ROG Phone 8 Pro via le NFC.

Pour le ROG Phone 8 standard, il faudra se contenter de 4 LED RGB qui éclaireront le logo de la marque et que vous pourrez customiser au niveau des couleurs.

Un écran plus éclatant

Doté d’un écran Samsung E6 AMOLED de 6,78 pouces, ce smartphone offre une sacrée qualité d’affichage, renforcée par une luminosité de pointe atteignant 2500 nits, garantissant une bonne visibilité, même dans un environnement très éclairé. Sa technologie LTPO à taux de rafraîchissement adaptatif, variant de 1 à 120 Hz, permet une expérience visuelle fluide et économique en énergie, avec la possibilité de monter jusqu’à 165 Hz pour une réactivité sans précédent dans les jeux. De plus, son taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz assure une réponse tactile extrêmement rapide et précise.

La précision des couleurs est également un point fort, avec un Delta-E inférieur à 1, assurant une fidélité des couleurs quasiment parfaite. La robustesse de l’écran est assurée par le verre Victus 2 Gorilla Glass, offrant une résistance accrue aux chocs et aux rayures. Enfin, le mode « Eye Protection » (Protection des yeux en français), disponible dans tous les paramètres de taux de rafraîchissement, témoigne de l’engagement d’Asus envers le confort visuel de ses utilisateurs, en réduisant la fatigue oculaire pour une utilisation prolongée.

Des caméras de meilleure qualité

Voici donc la réponse d’Asus face aux critiques concernant ses caméra intégrées. La caméra principale intègre un capteur d’image IMX890 de 50 MP, garantissant des photos ayant une bonne clarté. Cette caméra est équipée d’un stabilisateur hybride à 6 axes, le Gimbal Stabilizer 3.0, qui assure des prises de vue stables même en mouvement, et offre un zoom sans perte de qualité jusqu’à 2x, permettant de capturer des détails fins à distance.

La caméra téléobjectif, dotée d’un capteur quad-pixel de 32 MP, produit des images de 8 MP via le pixel-binning, améliorant la qualité des prises de vue en conditions de faible luminosité. Elle propose un zoom optique 3x, un zoom sans perte 5x et un mode « Hyper Clarity » 10x, pouvant atteindre un zoom jusqu’à 30x. La présence d’un stabilisateur optique d’image (OIS) intégré renforce la netteté des clichés, même avec de forts agrandissements.

Enfin, la caméra grand angle du ROG Phone 8 est dotée d’un angle ultra-large de 120° et d’un capteur d’image de 13 MP. Une caractéristique notable est l’intégration du design optique avec « Modélisation de Surface Libre » (Freeform Surface Modelling), une innovation technique qui vise à réduire la distorsion souvent associée aux objectifs ultra-larges.

Même si le ROG Phone 8 reste moins bon sur ce point comparé aux gros smartphones du marché, il s’agit d’une avancée assez spectaculaire pour un mobile qui se destine avant tout aux jeux mobiles. Azus a bien compris que même si l’on achète ce genre de produit essentiellement pour le jeu, il y a tout de même toujours ce besoin de prendre des clichés.

Performances

Le ROG Phone 8 est propulsé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 de 3e génération, un processeur de pointe qui promet des performances de haut vol pour les utilisateurs les plus exigeants. Avec un CPU ultra-rapide cadencé à 3.3GHz, il offre une augmentation significative de la vitesse de traitement, avec des performances CPU jusqu’à 30% plus rapides. La puce graphique Adreno est également améliorée, affichant des performances 25% plus élevées.

Comme nous l’avons abordé via la description des modèles, le smartphone peut être équipé de jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X, offrant une bande passante et une vitesse extrêmes pour une multitâche sans effort et des temps de chargement réduits pour les applications et les jeux. L’espace de stockage n’est pas en reste, avec une option allant jusqu’à 1 To de mémoire UFS 4.0, permettant une écriture et une lecture des données ultra-rapides, ainsi que de l’espace de stockage généreux pour toutes les applications, jeux et médias.

De plus, le ROG Phone 8 dispose d’un mode exclusif ROG X Mode, qui optimise les performances pour les jeux, poussant l’appareil à exploiter pleinement ses capacités matérielles. Autant dire que le ROG Phone 8 sera une bête de performance, idéale non seulement pour le gaming mais aussi pour toute tâche exigeante en ressources.

Refroidissement

Le ROG Phone 8 intègre le système de refroidissement avancé GameCool 8. Ce système thermique sophistiqué est fondé sur une structure centrée autour du SoC (System on Chip), dotée d’un design en cinq sections, permettant une dissipation de la chaleur efficace à travers le corps du téléphone. Le dispositif de refroidissement inclut une chambre à vapeur étendue et une feuille de graphite, deux éléments qui agissent de concert pour répartir la chaleur loin du SoC.

Le nitride de bore, connu pour ses propriétés de conductivité thermique élevée, est utilisé pour améliorer encore le transfert de chaleur. Les batteries doubles jouent également un rôle dans le système de refroidissement, aidant à équilibrer la charge thermique. Pour les utilisateurs ayant besoin d’un refroidissement encore plus poussé, le ROG Phone 8 peut s’équiper d’un AeroActive Cooler, un accessoire externe qui fournit une solution de refroidissement rapide supplémentaire. Asus a bien évidemment utilisé Genshin Impact pour illustrer ce système, promettant beaucoup moins de chute de FPS par rapport à la concurrence.

Batterie

La batterie du ROG Phone 8 dispose d’une capacité substantielle de 5500mAh, même lors d’utilisations gourmandes en énergie comme les sessions de jeu prolongées. L’innovation ne s’arrête pas à la capacité ; le smartphone est également équipé d’un adaptateur HyperCharge de 65 Watts, qui permet une recharge extrêmement rapide. Grâce à cette puissance, il est possible de charger la batterie de 0 à 100% en seulement 39 minutes

Les nouvelles fonctionnalités

D’autres nouveautés accompagnent le ROG Phone 8 comme les « AirTriggers », qui offrent un niveau de contrôle comparable aux consoles de jeux. Ces boutons sensibles à la pression sont entièrement personnalisables, permettant aux joueurs de les adapter à leurs préférences de jeu et de réagir avec une précision extrême.

Asus poursuit l’intégration de l’intelligence artificiel au service du gaming avec la fonctionnalité AI Gaming X Sense 2.0, une version améliorée du X Sense 1.0 qui est présent sur le ROG Phone 7. Cette technologie s’appuie sur un système exclusif de reconnaissance de motifs IA d’Asus pour détecter automatiquement des événements clés sur l’écran pendant le jeu. Cela permet d’informer le joueur via des notifications contextuelles, lui offrant des informations cruciales pour prendre de meilleures décisions stratégiques en temps réel.

Le ROG Phone 8 sera disponible à partir du 31 janvier 2024 pour un prix conseillé de 1099.99€.

Le ROG Phone 8 Pro sera disponible à partir du 31 janvier 2024 pour un prix conseillé de 1499.99€.

Le ROG Phone Pro Edition sera disponible à partir du 7 février 2024 pour un prix conseillé de 1499.99€ (exclusivement disponible sur la plateforme de vente en ligne d’ASUS).