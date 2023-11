Rockstar va officiellement annoncer GTA 6 cette semaine et dévoiler un trailer en décembre selon Bloomberg

Un trailer de GTA 6 pour les 25 ans de la série ?

D’après des sources anonymes citées par Bloomberg, qui se sont exprimées sans autorisation, l’annonce tant attendue de GTA VI devrait être faite cette semaine. Ces mêmes sources suggèrent qu’un trailer sera dévoilé en décembre pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise Grand Theft Auto.

Plus de 10 ans après la sortie de GTA V, le prochain monde ouvert de Rockstar sera sans doute l’un des évènements majeurs de la décennie pour l’industrie du jeu vidéo, mais aussi du domaine culturel en général tant les attentes autour de ce nouvel opus sont titanesques. Avec plus de 185 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, GTA V a établi un record impressionnant que GTA VI est pressenti pour égaler, voire surpasser.

En septembre 2022, un piratage informatique a révélé de nombreux détails sur le jeu, suggérant que les joueurs pourraient explorer la ville de Vice City à travers les yeux de deux protagonistes, Jason et Lucia, un homme et une femme d’origine latine. Malgré ces révélations, les spécificités de GTA 6 en termes de fonctionnalités et de gameplay restent un mystère. On s’attend également à des innovations dans le mode en ligne, d’autant plus que Rockstar a récemment acquis Cfx.re, le service le plus populaire de « GTA RP ».

Les prévisions financières de Take-Two pour l’année fiscale 2025 (qui s’étend d’avril 2024 à mars 2025) annoncent des revenus prévisionnels de 8 milliards de dollars, grâce au lancement de « plusieurs titres impressionnants qui vont définir de nouveaux standards ». Cette prévision laisse présager une annonce officielle imminente, et le trailer de décembre pourrait bien nous donner une date de sortie prévue pour 2024 ou 2025.

Par ailleurs, les Game Awards auront lieu le 7 décembre prochain. Bien qu’il soit possible que le trailer soit diffusé lors de cet événement, Rockstar Games, avec son titre phare, n’a probablement pas besoin de l’aura de Geoff Keighley ou d’une autre figure pour faire une annonce d’une telle envergure.

Bref, on devrait donc être très vite fixés si l’annonce de GTA 6 a bien lieu cette semaine comme le promet Jason Schreier, libérant au passage de leur malédiction toutes les personnes qui croient voir des VI partout depuis quelques temps.