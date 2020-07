Un jeu Rockstar en monde ouvert va être adapté en VR

Si vous avez aimé L.A. Noire : The VR Case Files, l’adaptation en réalité virtuelle de L.A. Noire, vous serez ravis d’apprendre que les développeurs de Video Games Deluxe qui en sont à l’origine ont commencé à travailler sur un tout nouveau projet pour Rockstar Games. Toujours à destination des casques VR, celui-ci concerne « un AAA en monde ouvert. »

Red Dead Redemption ou GTA en VR ?

L’information a été partagée par le studio australien sur son compte officiel LinkedIn sans préciser le nom de la licence qui va avoir droit à son épisode en réalité virtuelle. Bien évidemment, quand on voit que le titre en question est un open-world, on pense immédiatement aux séries Red Dead Redemption et Grand Theft Auto mais il faudra sans doute se montrer patient pour en savoir plus sur le sujet.

Et vous, parmi ses deux franchises, laquelle aimeriez-vous voir adapter en VR ?