RoboCop: Rogue City aura droit à son mode New Game+ dans quelques semaines

Depuis la sortie du titre, les fans de ce dernier réclament la présence d’un mode New Game+ afin de pouvoir recommencer l’aventure sans perdre tout ce qui a été acquis lors d’une première partie. Une requête qui a bien été entendu par Teyon, qui est aujourd’hui en mesure de confirmer que ce mode est bien prévu pour le jeu, même si aucune date de sortie n’est précisée :

On devrait donc avoir droit à une mise à jour dans les prochaines semaines, ce qui permettra sans doute à certaines personnes de relancer le jeu pour le découvrir sous un nouvel angle.

Many citizens have been asking about a New Game + for RoboCop: Rogue City. We've heard you.

So stay tuned for more information on this topic in the weeks to come.

Until then: Stay out of trouble 🫡 pic.twitter.com/UyAZmcNyE8

