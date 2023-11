Robocop : Rogue City fait carton plein, il s’agit du meilleur lancement pour un jeu Nacon

Un retour fracassant

Qui eut cru que Robocop reviendrait sur le devant de la scène un jour, autrement qu’en film ? Ce personnage à la fois culte et kitch a su marquer la fin des années 80, et le début des années 90, notamment avec des répliques mémorables. Mais tout portait à croire que c’en était fini de lui, après le détestable remake de 2014. Pourtant, en 2020, ce héros mi-homme, mi-machine, s’offrait une remarquée apparition dans Mortal Kombat 11, via un DLC nommé Aftermath lui étant en bonne partie dédié. Mais c’est bien sûr l’annonce d’un certain Robocop : Rogue City qui surpris le plus.

Développé par Teyon, à qui l’on doit le détestable Rambo : The Video Game, ou le perfectible Terminator Resistance, Robocop : Rogue City s’annonçait comme une adaptation passionnée, mais sans surprise. Pourtant, le titre aura rapidement convaincu les foules, ce que ne démentira pas notre test. Mieux encore, seulement une vingtaine de jours après sa sortie sur consoles de nouvelle génération et PC, on peut déjà annoncer que le titre est une réussite commerciale. C’est en tout cas ce que Nacon, l’éditeur, affirme en marge de la sortie d’un nouveau trailer, faisant étalage des bons retours qu’a reçu ce nouveau Robocop.

Tandis que le trailer nous apprend que Robocop : Rogue City a atteint 92% d’avis positifs sur la plateforme Steam, en plus d’avoir convaincu une bonne partie de la presse anglophone, Nacon s’est permis de se targuer de quelques faits d’armes supplémentaires. C’est ainsi l’occasion d’apprendre qu’il a déjà trouvé plus de 435 000 preneurs, tous supports confondus. Mais surtout, il s’agit du meilleur lancement enregistré par un jeu Nacon, ce qui demeure un véritable exploit, même à l’échelle modeste de l’entreprise française.

Une excellente nouvelle pour Nacon, sur qui il semblait fou de parier après la sortie du détesté The Lord of The Rings : Gollum. Espérons que le succès de ce jeu de tir en vue subjective permette à l’éditeur et au développeur de signer pour d’autres projets intéressants, qu’il s’agisse de suites, ou pourquoi pas de nouveaux jeux issus de films d’action cultes. On ne dirait pas non à un nouveau Terminator, par exemple…