Rise of the Ronin : Plein d’infos en plus pour le jeu en monde ouvert de Team Ninja

Quelques détails en plus sur l’univers

Cette preview revient d’abord sur le contexte du jeu, qui nous présente une aventure en l’an 1863, au milieu de la période dite Bakumatsu, une décennie après l’ouverture du Japon suite à l’arrivée des Américains sur le territoire. Une ère pleine de changement pour le pays, qui oscille entre ses traditions et la modernisation apportée par les Occidentaux, notamment d’un point de vue militaire. On pourra notamment y croiser quelques personnages emblématiques de ces années, comme Sakamoto Ryōma ou Yoshida Shōin.

Yosuke Hayashi, producteur du jeu, justifie ce choix de période qui se basera davantage sur des notions historiques que sur du folklore local :

« Nioh se déroule dans ce qu’on appelle la période Sengoku, ou qui est en quelque sorte la période des Royaumes combattants, où il y avait des samouraïs qui combattaient dans un style très traditionnel. Mais nous voulions aborder le Bakumatsu, qui est un peu la fin de l’ère Edo… c’est beaucoup plus moderne, donc nous avons pensé que cela permettait de créer un décor unique lorsque nous réfléchissions à la manière d’écrire une histoire de fiction basée sur la réalité. Cela nous a permis de créer un cadre tout à fait unique. »

Le jeu nous promet aussi un récit un peu plus riche que dans les précédentes productions du studio, notamment grâce à des embranchements de scénario. On ne devrait pas être en face d’un récit tentaculaire, mais quelques choix seront proposés, que ce soit via le récit principal ou les missions annexes, qui forgeront l’aventure de notre personnage. Cela sera surtout central dans des missions liées à certains PNJ, avec qui on pourra nouer des relations de confiance. La confiance sera d’ailleurs centrale dans le jeu, car si notre héros est un ronin qui est libre de toute attache, il pourra compter sur des alliées, comme on a pu le constater dans le dernier trailer.

Un Nioh-like plus ouvert ?

Autre changement pour un jeu Team Ninja : la mise en place d’un monde ouvert. On sait maintenant qu’il sera articulé autour de trois villes majeures, à savoir Yokohama, Kyoto et Edo (Tokyo). Comme le premier trailer l’a laissé entre voir, on pourra se balader dans ce monde à cheval, mais aussi grimper sur des toits avec un grimper, ou descendre en douceur avec un planeur.

Pour ce qui est du système de combat, le studio promet d’apporter une grande variété de style d’armes, aussi bien en provenance du Japon que de l’Occident. On nous parle ici d’un gameplay où le système de parade sera exigeant, et qui comportera des familiarités avec Nioh. S’il n’est pas décrit directement comme un Nioh-like, Team Ninja prévient que l’échec et l’apprentissage feront partie de l’expérience. Si la mort signifiera bien la perte de quelques éléments, notamment d’un système de Karma dont on ne sait encore rien, l’expérience du personnage sera conservée.

Rise of the Ronin sera disponible dès le 22 mars 2024 en exclusivité sur PlayStation 5.