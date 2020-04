Trials of Mana a la particularité de proposer tout un tas de classes pour vos personnages. Cependant, il n’est pas exclu que votre choix ne vous convienne finalement pas, ce qui peut poser problème. Heureusement, il est possible de revenir en arrière.

Réinitialiser la classe dans Trials of Mana

Pour revenir en arrière dans le choix des classes, il va vous falloir un objet. Il s’agit de la Balance de la Déesse. Pour l’utiliser, rendez-vous à l’une des pierres de Mana et choisissez l’option changer de classe, puis réinitialiser une classe. L’objet sera alors utilisé pour vous ramener en classe 1.

Malheureusement, si vous étiez en classe 3, il n’est pas possible de revenir tout simplement en classe 2. Vous serez obligé de retourner en classe 1, puis de passer en classe 2 et enfin d’utiliser un objet de classe pour passer en classe 3.

Pour obtenir la Balance de la Déesse, il vous faudra de la chance. Ces objets s’obtiennent via les graines???, comme pour les autres objets de classes. Si vous avez du mal à obtenir des graines???, n’hésitez pas à consulter notre guide des graines???. Pour d’autres astuces et guide sur ce remake, rendez-vous sur le guide complet de Trials of Mana.