Trials of Mana intègre un système de classes permettant de changer les statistiques, les compétences et l’apparence de vos personnages. Cependant, la troisième classe peut se révéler compliquée à atteindre, notamment à cause de l’obtention des fameux objets de classes qui nécessitent des graines ???. Heureusement, il existe plusieurs moyens de s’en procurer facilement. Après vous avoir expliqué comment avoir P’tit Cactus, on vous parle maintenant des graines.

Trouver des graines ??? dans Trials of Mana

Première méthode : les coffres. Quelques rares coffres du jeu vous offriront des graines??? à coup sûr. C’est par exemple le cas des deux coffres se trouvant sur les captures d’écrans ci-dessous. Le premier se trouve dans les Ruines incandescentes et le second dans la Forêt des splendeurs. Il existe également un autre coffre dans le Labyrinthe de glace qui en contient une.

Deuxième méthode : tuer des ennemis. Vaincre des ennemis une fois un certain point de l’histoire atteint (vaincre les 8 bénévodons) permettra parfois d’en obtenir. Malheureusement, cela est très très rare, ne comptez donc pas trop là-dessus.

Heureusement pour vous, il existe une dernière façon de faire qui se révèle plus efficace.

La méthode Poto

Rendez-vous au choix dans le Labyrinthe de glace ou dans les Ruines incandescentes. Pourquoi ces deux lieux ? Parce qu’on y trouve des groupes de Maman Poto. Ces monstres ont la particularité de faire apparaître d’autres monstres avec plus de chances de lâcher des graines???. Voici la marche à suivre :

Chercher un groupe d’ennemis avec au moins une Maman Poto. Prenez bien garde à régler le comportement de vos alliés sur soutien uniquement, car il ne faut pas qu’ils la tuent. Tuez tous les ennemis du groupe en ne gardant qu’une Maman Poto en vie. Tapez-la jusqu’à ce que sa vie tombe sous la moitié des pv totaux.

Elle devrait alors faire apparaître un Papa Poto. Tuez la Maman Poto, puis le Papa Poto en dernier absolument. Gardez bien en tête que cette méthode n’est pas fiable à 100%, mais qu’elle reste à ce jour la meilleure méthode pour obtenir des graines???.

Pour augmenter vos chances, vous pouvez également équiper des compétences de chances augmentant les chances d’obtenir des objets si vous en possédez. Retrouvez nos autres astuces et guide sur le guide complet de Trials of Mana.