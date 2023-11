Resistor : Un premier trailer de gameplay qui fait crisser les pneus sur l’asphalte

Rouler à vive allure avec style

PQube et Long Way Home viennent de dévoiler le premier trailer de gameplay de Resistor, une vidéo qui nous montre les capacités, les possibilités et la puissance des voitures que vous allez contrôler. Le soft vous invite à suivre le périple d’Aster, prêt à tout pour remporter le tournoi sponsorisé par Dekker dans le but de sauver sa mère malade.

À mesure que vous ferez progresser Aster, de nouvelles zones du monde deviendront disponibles et des pistes de plus en plus techniques. Collectez de nouveaux kits de carrosserie et de nouvelles pièces de moteur pour modifier l’apparence et la maniabilité avant de vous lancer sur la piste pour dominer vos rivaux.

Utilisez le créateur pour concevoir votre propre prodige de course (traits du visage, corpulence, coiffures, accessoires…) Une fois que vous avez choisi votre look, choisissez votre voix grâce à Rhiannon Moushall (Warframe, Cris Tales, Cloudpunk) et Thomas G Burt (SMITE, Le Prince du tennis, Phoenix Point).

Resistor est en cours de développement et sortira sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.