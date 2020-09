Resident Evil Village sera présent au TGS pendant environ 2 heures

Après s’être offert récemment une seconde bande annonce, Resident Evil Village sera présent durant le Toyko Game Show 2020. Le titre de Capcom sera présenté pendant environ 2 heures avec des sessions de gameplay ainsi qu’un journal des développeurs.

Une fenêtre de sortie plus précise ?

C’est le dimanche 27 septembre à 14h qu’il faudra se rendre pour en apprendre plus sur le titre d’horreur de prochaine génération. Le show sera à suivre sur le site officiel de Capcom (uniquement en japonais) et cela sera peut-être l’occasion d’en apprendre plus sur sa fenêtre de sortie qui est pour l’instant un vague 2021. Resident Evil Village sortira sur PC, Xbox Series S/X et PlayStation 5 et vous plongera en vue FPS dans une contrée pour le moins effrayante.