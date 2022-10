Resident Evil Re:Verse : Un accès anticipé du 24 au 26 octobre sur PC et consoles pour les possesseurs de Resident Evil Village

Prévu pour arriver d’ici la semaine prochaine sur PC et consoles, Resident Evil Re:Verse a profité du Resident Evil Showcase diffusé la nuit dernière pour donner de ses nouvelles. En amont de son lancement imminent, Capcom a annoncé que le jeu d’action multijoueur sera entièrement disponible en accès anticipé du lundi 24 octobre 4h du matin au mercredi 26 octobre 8h du matin en France.

Notez que le cross-play entre toutes les plateformes sera activé mais, attention, il faudra obligatoirement posséder Resident Evil Village et un compte Capcom pour pouvoir y accéder. Autre précision, s’agissant d’une expérience uniquement en ligne, un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold est requis pour les joueurs et les joueuses PlayStation et Xbox.

Un suivi sur le long terme au programme ?

En plus de partager ces informations, le studio japonais a indiqué que, contrairement à ce que certaines mauvaises langues voudraient le faire croire, un vrai suivi post-lancement est bel et bien dans ses cartons. D’après la roadmap des développeurs, au minimum trois mises à jour de contenu, incluant notamment l’ajout des membres de l’escouade Hound Wolf, seront déployées dans les mois à venir et « plus encore ».

Au lancement, le public pourra notamment profiter de deux arènes de combat (Poste de police de Raccoon City de Resident Evil 2 et Maison des Baker de Resident Evil 7), d’une première série de missions à accomplir, d’un battle pass constitué d’une trentaine de paliers et de plusieurs personnages jouables.

Côté « Survivants », le casting sera composé de Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong et HUNK. Quant au roster des « Créatures », on y retrouvera le Mycomorphe colosse (épisode 7), le Hunter γ (Gamma) de Resident Evil 3, Jack Baker, le Nemesis et le Tyran S de RE 2.

Resident Evil Re:Verse sortira le 28 octobre sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et sera rétrocompatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.