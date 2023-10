Redfall est déserté sur Steam, il n’y a parfois pas assez de joueurs pour une partie à 4

Redflag

Lancé en mai dernier, Redfall est l’une des dernières exclusivités de la marque Xbox. Malgré ses belles promesses d’un Left 4 Dead avec des vampires et le savoir-faire du studio Arkane, le titre n’a pas réussi à concrétiser ses bonnes idées. Pourtant, avec ses quelques éclairs de génie dans le level-design et de bonnes sensations, il aurait pu se démarquer. Mais c’était sans compter l’IA, le manque de possibilités d’évolution, une technique affreuse et bien d’autres soucis qui ont plombé son lancement.

Seulement cinq mois plus tard, le constat est amer pour le studio : en regardant les dernières statistiques sur Steamdb, on remarque que les chiffres ne sont absolument pas éloquents pour le jeu coopératif. A l’heure où sont écrites ces lignes, seuls 17 joueurs sont en ligne, pour un pic à 35 connexions simultanées dans les 24 dernières heures. Pire, la grande majorité du temps, Redfall a du mal à dépasser la dizaine de joueurs connectés en même temps, avec régulièrement des moments à seulement 3 ou 4 personnes en ligne.

Oui, autrement dit, il n’est parfois même pas possible de faire une partie puisque le titre nécessite d’être 4 joueurs ou joueuses pour profiter pleinement de la coopération. En regardant les chiffres, cela fait désormais plusieurs semaines d’affilée que le cap des 40 joueurs simultanés n’a pas été atteint. D’ailleurs, la dernière fois que le jeu a accueilli plus de 100 personnes différentes dans une journée, c’était le 5 juin dernier, soit quelques jours seulement après son lancement.

On se doute que sur Xbox, où il est présent dans le Game Pass, les chiffres doivent être probablement (un peu) meilleurs (bien qu’il ne soit même pas affiché sur la liste des jeux populaires du service). Mais ce constat nous démontre malheureusement que la dernière production d’Arkane n’a pas trouvé son public, et n’a pas non plus réussi à le récupérer dans les semaines qui ont suivi sa commercialisation. Il faut dire que l’on attend toujours la mise à jour des 60 fps. Arkane peut-il vraiment espérer qu’il sera encore joué dans 10 ans ?