Pour Bethesda, Redfall finira par être un bon jeu qui sera encore joué dans dix ans grâce au Game Pass

Press X to doubt comme on dit

L’histoire récente de Bethesda n’est pas faite que de succès. Fallout 76 a lui aussi été un jeu largement décrié à sa sortie, avant que des mises à jour régulières viennent assurer une meilleure stabilité pour cette expérience. Et selon Pete Hines, Redfall connaîtra le même destin :

« Le lancement de The Elder Scrolls Online sur PC n’a pas été parfait, mais nous avons tenu bon. Maintenant, c’est un jeu multiplateforme incroyablement populaire. C’est la même chose avec Fallout 76. Redfall n’est pas différent pour nous. D’accord, nous n’avons pas eu le départ souhaité, mais cela reste un jeu amusant… et nous allons continuer à travailler dessus. Nous allons apporter les 60 fps. Nous allons faire en sorte que ce soit un bon jeu parce que nous savons qu’en tant que studio first-party, le Game Pass est éternel. Il y aura des gens dans dix ans qui adhéreront au Game Pass, et Redfall sera là. »

Une déclaration qui peut aussi être comprise sous le sens que Bethesda, en tant que filiale de Microsoft, n’a désormais pas le choix et doit s’assurer de ne pas abandonner Redfall dans un coin afin de conserver la bonne image du Game Pass. Quoi qu’il en soit, on attend maintenant le fameux patch 60 fps promis depuis la sortie du jeu, ce qui devrait déjà rendre l’expérience un tantinet plus agréable.