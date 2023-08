Red Dead Redemption : Le bonheur d’avoir John Marston sur Switch a un prix

Mon nom est John, John Marston

Pendant plusieurs mois, des indices laissaient entendre que quelque chose se tramait autour du premier Red Dead Redemption. Rockstar, toujours aussi adepte du secret, n’a rien dit et a simplement fini par annoncer qu’un portage du jeu allait être disponible sur PS4 et Switch le 17 août. Et la Xbox alors ? Pas besoin, mais on va y revenir. Toujours est-il que les consoles de Sony ainsi que celle de Nintendo hébergent désormais Red Dead Redemption, flanqué de son stand-alone plein de zombies, Undead Nightmare. Tout d’abord, il est important de noter qu’il s’agit d’un portage optimisé et non d’une version remasterisée.

Autrement dit, nous avons eu entre les mains le jeu, ou plutôt son édition Game of the Year, tel qu’il était en 2010. Ensuite, il faut savoir que si ce portage de Red Dead Redemption n’est pas accessible sur Xbox, c’est parce qu’en réalité, il l’est depuis longtemps déjà. Grâce à la rétrocompatibilité et au programme d’optimisation matérielle de Microsoft, Red Dead Redemption a déjà eu droit à une forme de remaster. Les possesseurs d’une Xbox One ou d’une Xbox Series ont simplement à insérer la galette de Red Dead Redemption pour profiter de la meilleure version existante. Et autant le dire tout de suite : si vous avez une Xbox et le jeu, n’hésitez pas une seconde, le résultat est saisissant.

Cela étant dit, Red Dead Redemption n’a pas à rougir sur Nintendo Switch. Les environnements de New Austin, les personnages et les éclairages sont sur Nintendo Switch comme à la maison. Profiter en 720p en portable et en 1080p en docké du chef d’œuvre de Rockstar San Diego ne pose donc aucun problème, mettant ainsi de côté les inquiétudes liées à l’état calamiteux de GTA – The Trilogy : The Definitive Edition à sa sortie. Le jeu est fluide, lisible, on a droit à une jolie distance d’affichage, et on a même droit à quelques options pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et… La taille des sous-titres ! On retrouve donc avec grand plaisir John Marston et sa voix mythique, Bonnie McFarlane, Seth, le truculent West Dickens, le marshal, Bill Williamson, Javier Escuela ou encore Abraham Reyes, Ross, Abigail, l’Oncle et Jack.

Red Dead Redemption sur Switch : une expérience authentique et agréable, mais à quel prix ?

Rien n’ayant changé, John Marston doit débusquer ses anciens compagnons d’arme s’il souhaite retrouver son épouse et son fils. Une rédemption forcée du côté de la loi par un homme politique briguant le siège de gouverneur et ayant fait appel à la terrible agence Pinkerton. On retrouve également le sens de la mise en scène du jeu, la sublime bande-son, et tout le contenu proposé par ce monde ouvert qui avait changé la donne. La prise en main, si elle paraît aujourd’hui un peu lourde, ne varie pas d’un iota par rapport au jeu d’origine et reste très correcte.

On est donc en face du même jeu qu’il y a 13 ans, mais dans le creux de la main. A ce sujet, notez que les succès sont toujours présents, mais directement gérés par le titre dans l’onglet « exploits ». C’est parce qu’il s’agit du même jeu, presque dans son jus, que nous ne réalisons pas un test, mais un compte rendu de l’expérience. Cette portabilité est un élément solide en faveur du jeu, malheureusement compensé par le tarif. Il n’y a pas grand-chose à reprocher à Red Dead Redemption dans sa version Switch, si ce n’est un aliasing d’époque, un peu de popping et une structure qui, malgré tout, vieillit. Mais on peut reprocher à Rockstar de nous vendre 49,99€ le portage réalisé par Double Eleven.

L’expérience est bonne, certes, mais elle a bientôt 15 ans et aucun changement majeur n’est à noter. Pour Take-Two, la présence du jeu et de l’extension justifie le tarif. On ne peut pas vous dire que jouer à Red Dead Redemption sur la console de Nintendo ne vaut pas le coup d’un point de vue ludique, car ce serait mentir. En revanche, on a du mal à vous inciter à dépenser 50 euros. Pour l’heure, Red Dead Redemption n’est disponible qu’en dématérialisé sur PS4/PS5 et Switch. Mais le 13 octobre, une version physique sera mise en vente. Le jeu ne pesant que 11,6 Go, il devrait entièrement tenir sur une cartouche et nous épargner un téléchargement. A vous de voir si vous estimez que le titre vaut cette somme, mais sinon, on ne peut que recommander d’attendre la version physique et d’éventuelles occasions.