Un aperçu du monde

Dans les grandes lignes, rien de vraiment nouveau dans cette vidéo : on est toujours sur un FPS qui nous enverra dans la zone d’exclusion de Chernobyl, un endroit dévasté et hostile, où l’on fera face à de nombreuses menaces. Cependant, en plus de dévoiler des séquences de gameplay inédites, on a tout de même quelques détails supplémentaires bien intéressants, notamment sur le monde que l’on va pouvoir explorer.

On nous explique que la Zone est un immense monde ouvert qui sera composé de 20 régions. Pour chacune d’entre elles, on nous promet des résidents, architectures et anomalies dédiés. On peut explorer cette Zone comme bon nous semble, sans limite, pour nous donner un vrai sentiment de liberté mais aussi d’anxiété. Une certaine évolution devrait aussi se sentir puisque les factions du jeu peuvent parfois changer de chef ou tout simplement se séparer, tout comme les coups de foudre peuvent blesser, vous et vos ennemis.

Au total, 35 armes pourront être modifiées avec des accessoires et autres améliorations. Par contre, pas de système de niveau : à vous de dénicher le meilleur arsenal et de vous habituer à votre environnement pour en tirer le meilleur parti. On nous parle aussi de près de 3 heures de cinématiques en jeu et d’autres joyeusetés.

STALKER 2 Heart of Chornobyl est prévu pour le 20 novembre 2024 sur PC et Xbox Series. Rappelons que depuis quelques années, le studio vit un véritable enfer. En plus d’avoir dû faire face de plein fouet à la guerre en Ukraine et de fuir leur pays, le studio a aussi subit un important incendie, d’un hack massif et de nombreuses fuites. Espérons que cette dernière ligne droite soit plus tranquille.