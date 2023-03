Stalker 2 : Le studio GSC Game World est victime d’un gros hack russe qui menace de diffuser des images du jeu

La guerre en Ukraine n’a pas épargné le studio ukrainien GSC Game World, qui doit poursuivre le développement de Stalker 2 dans des conditions inimaginables. C’est pourquoi le titre a été plusieurs fois reporté et même si le studio nous a promis que l’année 2023 sera la bonne, rien ne peut garantir la sortie du jeu dans les prochains mois. Surtout quand le studio doit aussi faire face à un hack très important, qui viendrait, selon GSC Game World, de Russie.

Attention aux images qui pourraient circuler

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

L’équipe a pris la parole ce week-end sur les réseaux sociaux afin de confirmer les rumeurs et déclarer qu’elle a bien été victime d’un hack en provenance d’une communauté en ligne russe, qui a réussi à obtenir de nombreuses données sur Stalker 2. Elle menace maintenant le studio de diffuser des images et des spoilers sur le jeu.

GSC Game World indique que ce n’est pas la première fois que le studio doit faire face à des piratages du genre et que ce type de persécution n’est finalement rien en comparaison des atrocités vécues par les employés et leurs familles au cours des derniers mois, qui ont assisté aux ravages de la guerre :

« Nous sommes une entreprise ukrainienne et, comme la plupart des Ukrainiens, nous avons vécu bien des choses beaucoup plus terrifiantes : des maisons détruites, des vies ruinées et la mort de nos proches. Les tentatives de chantage ou d’intimidation sont complètement futiles. »

Mais l’équipe souhaite informer le public que des données sur le jeu pourraient circuler à l’avenir, et nous encourage donc à faire attention et à ne pas les diffuser, d’autant plus que certaines images peuvent ne plus être à l’ordre du jour et pourraient donner une mauvaise image du jeu. On ne pourra qu’une nouvelle fois envoyer toutes nos bonnes ondes à l’équipe, qui n’avait définitivement pas besoin de ça.

Stalker 2: Heart of Chornobyl est attendu pour 2023 sur Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Il arrivera directement sur le Xbox Game Pass.