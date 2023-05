S.T.A.L.K.E.R. 2 : Grosse frayeur pour le développeur, une partie du jeu aurait fuité

Une frayeur rapidement dissipée

L’annonce de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl s’est révélée à la fois surprenante et extrêmement joyeuse pour une petite communauté de joueurs qui avaient perdu foi en l’avenir de la série, et ce pour des raisons évidentes. Néanmoins, si dans un monde parfait le titre serait en bonne voie pour nous livrer l’expérience post-apocalyptique de l’année 2023, l’actualité en décidera peut-être autrement, puisque le destin semble décidé à mettre des bâtons dans les roues de GSC Game World, développeur du jeu.

En effet, non content d’avoir migré à Prague pour échapper à la guerre en Ukraine et poursuivre le travail, le développeur a fait face à un hack et à une demande de rançon au mois de mars. Les malandrins auraient subtilisé des fichiers concernant S.T.A.L.K.E.R. 2, dont le contenu exact n’a pas été révélé au public, et menaçaient de les dévoiler si une certaine somme ne leur était pas délivrée. Bien sûr, GSC Game World n’a pas cédé à la requête des hackers, et l’histoire aurait pu en rester là. Mais ce n’est peut-être pas le cas.

En effet, cette semaine plusieurs utilisateurs de Reddit affirment avoir mis la main sur près de 193Go de fichiers liés à S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, dont la provenance ne semble plus à démontrer. Quoique, selon certains, cette énorme fuite pourrait avoir été déclenchée, volontairement ou non, par un un employé de GSC Game World. Cela étant dit, cette tonne de fichiers n’est heureusement pas exploitable en l’état, puisque le tout est crypté. Espérons néanmoins qu’il ne s’agisse pas d’un coup de semonce lancé par les hackers suscités.

Prévu pour cette année sur PC et Xbox Series X|S, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl aura connu un développement chaotique, notamment dû à des conditions de vie très compliquées en raison de la guerre en Ukraine. Tout porte à croire que GSC Game World est néanmoins dans la dernière ligne droite avant la parution du soft. En attendant, si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à notre vidéo dédiée sortie en 2021, et à l’unique trailer de gameplay disponible pour le moment.