Récemment annoncé, Borderlands 4 lâche de nouvelles informations et images sur son concept

Borderlands 4 se la joue mystérieux

Après un Tiny Tina’s Wonderlands sympathique mais sans être marquant, un Borderlands 3 correct sans titiller son prédécesseur et une adaptation au cinéma catastrophique, la licence a bien besoin d’un coup de fouet pour regagner la confiance des aficionados de Borderlands. Et bien plus pour regagner ses lettres de noblesse. Borderlands 4 pourrait-il être celui qui viendrait terrassera le deuxième épisode ?

Les espoirs sont là, mais les détails eux, ne sont pas très nombreux. Hormis un teaser énigmatique et la confirmation qu’on jouera un nouveau Chasseur de l’Arche sur une toute nouvelle planète, on ne sait finalement pas grand chose de plus. Désormais sous l’aile de Take-Two Interactive suite au divorce avec Embracer, Gearbox était présent à la PAX East 2024 qui se déroule ce week-end pour revenir sur la récente annonce.

Ne vous attendez pas à une myriade de nouvelles informations ni à un aperçu des mécaniques, mais on apprend tout de même quelques petites choses. On sait que la préproduction de ce nouvel opus a été lancée directement après Borderlands 3 et qu’il est en développement depuis 5 ans. Outre le bla-bla rempli de plein de belles promesses, comme le fait que les scénaristes ont bien écouté les retours de la communauté pour l’écriture, on apprend tout de de même que ce nouveau voyage va surtout se concentrer sur les nouveaux personnages.

Autre confirmation, le récent teaser se déroule quelques instants après la fin de Borderlands 3, ce qui permet de se situer un peu plus chronologiquement. On nous promet aussi que la technologie aura une place plus importante dans ce quatrième épisode, elle qui avait été un peu mise de côté sur les précédentes aventures. On a aussi confirmation qu’il y a aura quatre Chasseurs de l’Arche et que l’on pourra avoir les personnages jouables dans les cinématiques.

Peu d’informations concrètes donc, mais on appréciera tout de même les quelques images conceptuelles qui ont été publiées et que vous pouvez apercevoir tout au long de cet article. Pour l’instant, Borderlands 4 est attendu pour l’année prochaine, sans réelle précision sur sa période ou ses plateformes de disponibilité.