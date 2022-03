Ubisoft serait sur le point de révéler Rainbow Six Siege Mobile

S’il y a bien un jeu qui continue d’engranger des recettes au fil des années chez Ubisoft, c’est bien Rainbow Six Siege. Malgré les années qui passent ou les autres Rainbow Six qui sortent, le jeu est l’un des piliers de l’éditeur aujourd’hui, si bien qu’il ne serait pas étonnant de voir débarquer une version mobile, déjà teasée par de nombreux sondages au sein d’Ubisoft, qui est justement mise en lumière par le toujours très bien informé Tom Henderson.

Un portage prévisible ?

Dans un article publié sur le site Exputer, l’insider révèle alors qu’Ubisoft serait sur le point d’annoncer Rainbow Six Siege Mobile, avec une présentation prévue pour le 6 avril prochain. Cette version mobile serait alors développée en collaboration avec WeGame, qui appartient à Tencent, ce qui rejoindrait les récentes déclarations du groupe qui déclaraient avoir des projets prévus pour 2023 avec Ubisoft.

L’une des sources de l’insider annonce alors que le jeu est assez massif, surtout pour le marché mobile, et que les fans du jeu originel devraient l’apprécier.

Même s’il faut prendre ces informations avec des pincettes, voir Ubisoft offrir un jeu mobile pour l’un de ses jeux les plus populaires n’aurait rien de farfelu. L’éditeur a déjà confirmé vouloir porter davantage de ses licences sur mobiles, et le type de jeu qu’est Rainbow Six Siege s’y prête bien.

On en saura donc peut-être plus d’ici le 6 avril prochain. Rappelons que Henderson s’est aussi avancé sur la tenue d’un show Ubisoft avant l’E3, bien que la guerre en Ukraine ait pu changer des plans.