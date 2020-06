Rainbow Six Siege : la mise à jour de l’opération Steel Wave se déploie aujourd’hui

Ubisoft continue d’alimenter l’un de ses jeux phares de ces dernières années, à savoir Rainbow Six Siege, par le biais de mises à jour qui en plus d’ajouter de nouveaux agents, voir la refonte de certaines cartes changer parfois complètement l’approche de celles-ci.

Opération Steel Wave

Après plusieurs semaines sur les serveurs tests, cette nouvelle mise à jour arrive aujourd’hui avec les vagues habituelles. Une maintenance d’environ une heure est prévue à 14h sur Xbox One, 15h sur PS4 et 16h sur PC et il vous faudra 6Go sur console et 9Go sur PC d’espace libre pour ajouter tout le contenu apporté. A savoir deux agents, Melusi du côté des défenseurs et Ace du côté attaquants ainsi que la refonte complète de ‘Maison’. L’ensemble du patchnote est consultable sur le site d’Ubisoft.