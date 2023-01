Dragon Ball Z : Kakarot connaît de grosses difficultés sur Xbox Series X|S

Si certains l’ont trouvé décevant, il demeure que Dragon Ball Z : Kakarot est une expérience riche comme on en a rarement vu pour la licence de Toriyama, hormis peut-être le sympathique Fusions sur Nintendo 3DS. Ainsi, il est normal que de nombreux joueurs aient attendu de pied ferme sa mise à jour dédiée à la nouvelle génération.

Une update qui fonctionne du tonnerre sur PlayStation 5, mais qui, allez savoir pourquoi, rencontre un énorme problème sur Xbox Séries X|S. Du moins dans un cas assez spécifique, qui représente probablement une bonne quantité de joueurs à travers le monde…

Une mise à jour qui casse le jeu sur Xbox ?

Disponible depuis le 13 janvier dernier, la mise à jour nouvelle génération de Dragon Ball Z : Kakarot est pleine de promesses. Un visuel amélioré, jusqu’à 60 images par seconde, des temps de chargement amincis… Bref, la parfaite petite panoplie du passage à la nouvelle génération, en somme. Sauf que les joueurs Xbox rencontrent un gros souci.

En effet, ceux qui auraient lancé leur version Xbox One sur Series X|S, afin d’obtenir la mise à jour gratuite, ne peuvent tout simplement pas jouer au jeu. Une fois arrivés sur le menu principal, on les renvoie en arrière sans possibilité de reprendre leur partie ou d’en démarrer une nouvelle. Le jeu est comme cassé.

Une nouvelle que Bandai Namco prend très au sérieux, annonçant carrément l’annulation (temporaire, à priori) de la mise à jours nouvelle génération sur les supports Xbox. Mais aussi le report du DLC avec Bardock et de la saison 2. Le tout en attendant, possiblement, de trouver une solution durable à ce problème tout de même bien embêtant.

On serait tenté de dire qu’il suffirait de désinstaller et réinstaller Dragon Ball Z : Kakarot, en évitant ladite mise à jour. Malheureusement, le jeu l’installe de lui-même, et le problème semble impossible à contourner. En attendant une solution miracle, Bandai Namco demande donc aux joueurs Xbox de ne pas jouer au titre… un comble !