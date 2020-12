Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, et les listes de Noël également. Trouver un jeu à acheter pour offrir à un proche peut parfois être un véritable casse-tête, surtout avec la sortie des nouvelles consoles et si vous ne connaissez que très peu de choses à cet univers.

Afin de vous aider à faire le tri, nous vous proposons ici un guide d’achat où nous sélectionnons les 10 jeux sortis cette année à ne pas manquer sur PlayStation 4. Notez que certains d’entre eux ne sont pas exclusifs à la console, et que tous ces jeux fonctionnent également sur PS5. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, mais elle fait le tour de nombreux genres afin de trouver le cadeau parfait pour tous les types de joueurs.

Quels sont les meilleurs jeux PS4 et PS5 ?

Les meilleurs exclusivités sorties cette année

The Last of Us Part II

 

Comment ne pas évoquer le titre qui a marqué l’année de la PS4 pour commencer ce guide. Suite très attendue du premier The Last of Us sorti en 2013, The Last of Us Part II nous raconte ce que deviennent Ellie et Joël plusieurs années après leur première aventure. Le jeu possède une très forte dimension scénaristique, avec une mise en scène poignante, un univers brutal et des personnages mémorables.

Bien entendu, le titre n’est pas à mettre entre toutes les mains. La violence y est très présente, sans compter l’aspect post-apocalyptique avec des infectés qui instaurent une ambiance angoissante. Cependant, il fera assurément plaisir à ceux qui ont adoré la première aventure, où ceux qui souhaitent vivre une expérience forte avec une narration presque cinématographique, grâce à des séquences marquantes et un jeu d’acteur mémorable.

On le recommande donc à tous les joueurs qui aiment les jeux d’action/aventure, avec un scénario au coeur du jeu, et à ceux qui aiment l’ambiance post-apocalyptique d’un monde ravagé par un virus.

Ghost of Tsushima

 

L’autre exclusivité qui a connu beaucoup de succès en 2020 chez Sony, c’est Ghost of Tsushima. On y incarne un samouraï en quête de vengeance, prêt à affronter l’armée mongole qui envahi l’île de Tsushima. Le titre propose alors de découvrir un monde ouvert gigantesque avec de nombreux objectifs annexes à accomplir.

L’exploration est donc au coeur de l’expérience, tout comme les combats, qui sont dignes des plus grands films de samouraïs. Le personnage peut donc affronter ses opposants en duel ou avoir recours à la discrétion pour se faufiler dans les camps ennemis et semer le mort sans un bruit. Le titre a notamment impressionné par sa qualité graphique et son monde ouvert très plaisant à explorer.

A recommander aux amateurs de monde ouvert donc, comme ceux qui cherchent un jeu d’action/aventure avec un ambiance différente, presque dépaysante, sans oublier tous ceux qui adorent l’histoire du Japon et les samouraïs.

Persona 5 Royal

 

On reste dans la culture japonaise mais cette fois-ci plus contemporaine avec Persona 5 Royal, un jeu de rôles japonais qui nous met dans la peau de lycéens capable de voler le cœur des gens afin de punir les criminels. Il s’agit là d’une version améliorée de Persona 5, sorti en 2017. S’il n’était pas forcément évident de recommander ce dernier à offrir lors de sa sortie à cause du fait qu’il n’était pas traduit, on peut désormais conseille Persona 5 Royal, car il est intégralement sous-titré en français.

Cette version rajoute en plus de cela de nouvelles histoires à découvrir, tout en améliorant le récit original. Le gameplay a lui aussi connu quelques changement avec des attaques spectaculaire à effectuer en duo. Même en ayant déjà terminé le Persona 5 original, cette version Royal est un plaisir à parcourir, notamment grâce à sa localisation en français.

Le titre devrait ravir tous les amateurs de jeux de rôles et ceux qui adorent la culture nipponne, à tout comme ceux qui souhaitent un jeu qui offre beaucoup de contenu, car cette version propose plus d’une centaine d’heure de jeu.

Final Fantasy VII Remake

 

Si l’on reste dans les jeux japonais exclusifs à la console, Final Fantasy VII Remake a aussi fait beaucoup de bruit cette année. Il s’agit là d’un remake du jeu de rôle sorti en 1997 sur PlayStation 1, qui a été le premier Final Fantasy à débarquer chez nous et qui a connu un grand succès.

Ce remake change cependant presque tout. Fini les petits personnages en 3D de l’époque, place à des modèles bien plus contemporains, servis par une mise en scène très impressionnante et des combats spectaculaire. Le jeu a aussi été salué pour ses musiques mémorables et ses séquences d’action très plaisantes à jouer manette en main.

Les joueurs de l’époque seront forcément intrigués par ce remake, tout comme les gens qui recherchent un jeu d’action, avec quelques éléments de jeu de rôle.

Les autres immanquables de l’année

Doom Eternal

 

Suite du reboot sorti en 2016, Doom Eternal reprend les mêmes éléments pour offrir une expérience encore plus aboutie. Encore plus violent, encore plus rapide, encore plus plaisant à prendre en main, le titre ne déçoit jamais.

Cet épisode a tout d’abord la particularité d’être un peu plus long que son prédécesseur, mais d’être également mieux équilibré, avec une justesse dans son gameplay tout simplement admirable. Les affrontements sont nerveux, les décors sont impressionnants et le feeling général est unique.

Evidemment, on ne le recommandera qu’à ceux ayant l’âge requis pour y jouer, tout comme ceux qui n’ont pas peur de voir beaucoup de sang et de monstres à l’écran. Il reste le meilleur jeu de tir sorti cette année, et même s’il est avant tout orienté pour le jeu en solo, il devrait offrir de bons moments à tous ceux qui aiment le genre.

Assassin’s Creed Valhalla

 

Une nouvelle fois, Assassin’s Creed revient avec un nouvel épisode, qui visite une autre période historique. Cette fois-ci, c’est rendez-vous chez les Vikings, alors que ces derniers tentent d’envahir l’Angleterre.

Cet épisode a donc la particularité de nous placer dans la peau de ces barbares venus du nord, avec encore une fois beaucoup d’éléments de personnalisation, comme des choix multiples lors des dialogues, des compétences à débloquer ou des armures et armes mythiques à dénicher, le tout dans un grand monde ouvert. La force du titre réside donc dans son univers, et ne demande par spécialement d’avoir joué à d’autres épisodes pour comprendre ce qui s’y passe, hormis quelques éléments scénaristiques qui n’ont pas la plus grande importance.

Un épisode réussi, qui séduira ceux qui cherchent un grand monde ouvert à découvrir comme Ghost of Tsushima, mais avec une autre période historique comme décor de jeu.

Les jeux pour toute la famille

Sackboy: A Big Adventure

 

Les jeux familiaux sont plutôt rares sur PS4, si l’on compare à la Nintendo Switch. Sackboy: A Little Big Adventure comble un peu ce manque avec une aventure colorée à découvrir, qui en plus de cela est jouable à plusieurs.

On y suit le petit Sackboy, mascotte de la série Little Big Planet, qui va ici être au cœur d’un jeu de plateforme en 3D à l’instar d’un Mario. Le jeu propose alors une aventure toute mignonne, que l’on peut réaliser en coopération afin de jouer avec les plus jeunes, de quoi offrir de bons moments de partage.

Un jeu que l’on recommande donc aux plus jeunes, à ceux qui veulent jouer avec leurs amis ou leur famille sans se prendre la tête.

Immortals Fenyx Rising

 

Ubisoft se lance dans une toute nouvelle licence avec Immortals Fenyx Rising, qui offre une aventure au sein de la mythologie grecque, avec la présence des dieux de l’Olympe et des créatures mythiques de ces légendes, le tout avec un ton plutôt humoristique, presque cartoon.

Si le titre ne parvient pas toujours à convaincre lorsqu’il enchaîne les blagues, il séduit par la diversité de son monde ouvert, qui offre plusieurs environnement agréable à parcourir et de nombreuses défis à accomplir. Il revisite la mythologie grecque avec légèreté, tout en proposant des énigmes accessibles à tous.

Avec son son ton décalé et ses mécaniques simples à comprendre, il plaira sans aucun doute aux jeunes joueurs qui désirent vivre une aventure amusante et rafraichissante, sans trop de violence et sans avoir trop de choses à faire en jeu.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

 

Si la personne à qui vous souhaitez offrir un jeu est fan de super-héros, cette année, le cadeau parfait, c’est bien Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Certes, un jeu Marvel’s Avengers est disponible, mais il est loin d’être aussi qualitatif que cette aventure, qui nous met dans la peau de Miles Morales, un jeune habitant de Brooklyn que Peter Parker prend sous son aile suite à l’apparition de pouvoirs similaires à ceux de l’Homme-Araignée.

Le titre est une sorte de spin-off de Marvel’s Spider-Man, sorti deux ans plus tôt, et reprend plus ou moins les mêmes mécaniques avec une nouvelle histoire. Miles est un personnage très attachant à suivre et dispose en plus de cela de pouvoirs inédits, comme celui de manier de l’électricité, ou de disparaitre pendant quelques secondes.

Evidemment, on conseille le titre à tous ceux qui adorent Spider-Man, surtout ceux qui ont vu le film d’animation Spider-Man : New Generation. Notons que le titre dispose également d’une version améliorée sur PS5.

Le jeu PS5 à ne pas louper

 

Peu de joueurs ont réussi à se procurer une PS5 en cette fin d’année, mais si vous cherchez à offrir un jeu qui montrera toute la puissance de la console, Demon’s Souls Remake est le candidat parfait pour cela.

Attention toutefois, le titre ne s’adresse pas à tout le monde. Il est réputé comme étant très exigeant, et ne conviendra pas à tous les profils de joueurs, surtout ceux qui n’aiment pas les jeux trop difficiles. Il faut de la patience pour maîtriser ce que ce remake a à offrir, mais les plus téméraires sont plus que récompensés.

Il n’y a pas de doutes, Demon’s Souls Remake est une vraie claque graphique, en plus de remettre au gout du jour le premier né de la famille des Souls. Son ambiance ensorcelante est ici couplée à des visuels à tomber par terre, qui montrent que la PS5 en a dans le ventre. Et c’est sans parler de son gameplay précis et complet, qui nous donne envie d’y retourner même en enchaînant les échecs. Une vraie exclusivité à faire, mais que l’on ne conseille qu’aux joueurs aimant les grands défis.