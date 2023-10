Quantum Error : Un trailer de gameplay où les monstres ne sont pas là pour trier les lentilles

Un pompier qui fait bien plus que son travail

Avec Quantum Error (vous pouvez voir le story teaser et un autre trailer), vous allez incarner un pompier de San Francisco prénommé Jacob Thomas, envoyé à la Monad Quantum Research Facility. Jusque là, tout va bien, sauf que tout ne se passera pas comme prévu

Dans un monde où l’IA est bien implantée, comme le dévoile le trailer de gameplay, votre mission va s’avérer être cauchemardesque.

D’un banal incendie, vous allez être plongé dans un voyage cosmique des plus horribles où les monstres sont assoiffés de sang. Plongez dans l’inconnu, de plus en plus profondément, exposez les cervelles d’ignobles entités cosmiques , et surtout, sauvez votre peau ainsi que celle de votre équipage.

Quantum Error sortira le 3 novembre sur PS5 et un peu plus tard sur Xbox Series et PC.