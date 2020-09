Quantum Error sortira également sur Xbox Series X | S

Régulièrement présenté au cours des conférences de cet été, Quantum Error était annoncé jusqu’à présent comme un titre destiné aux consoles de Sony, PlayStation 4 et PlayStation 5. Finalement, le studio TeamKill Media a annoncé que son titre fera aussi une apparition du côté de la Xbox Series X | S.

Une sortie dans la foulée

Alors que les précommandes de la machine de Microsoft ouvrent dans quelques heures, un nouveau titre apparaît dans son catalogue. Pour le moment, pas de date de sortie pour ce Quantum Error, mais une arrivera aux côtés des sorties PlayStation, donc on suppose qu’il arrivera à la même date que ces dernières moutures.

Il faudra pour l’instant se contenter d’un nouveau teaser et d’un rappel de ce qu’est le titre : un jeu de tir et d’horreur à la première personne dans lequel on y incarne un capitaine pompier qui va partir à son équipe secourir un maximum de personnes dans un centre de recherche mystérieux. Rapidement, les flammes ne seront pas votre seul ennemi.