Quantum Error : Le FPS horrifique dégaine un story teaser énigmatique

Assez discret depuis qu’il a été annoncé et montré à plusieurs reprises en 2020, Quantum Error, le FPS horrifique de TeamKill Media, a refait surface le week-end dernier par l’intermédiaire d’un story teaser énigmatique conçu sous une version en accès anticipé de l’Unreal Engine 5 tournant sur PS5.

Une simple mission de sauvetage qui tourne mal ?

En plus de partager cette vidéo, le studio américain en a dévoilé un peu plus sur le scénario de sa production. On y suivra le périple du capitaine Jacob Thomas, chef des pompiers Sturgis, qui, accompagné d’un personnage nommé Shane Costa et d’une équipe aéroportée, va devoir sauver autant de vies que possible d’une étrange catastrophe touchant le Monad Quantum, un centre de recherche basé à 30 miles au large de la Californie.

Bien que cette information ne soit pas présente dans le story teaser, Gematsu indique que Quantum Error sortira cette année, à une date encore indéterminée, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.