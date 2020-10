Pumpkin Jack : Halloween avant l’heure, notre avis vidéo

Alors que MediEvil s’est fait languir depuis de nombreuses années avant de sortir en remake l’année passée sur PlayStation 4, l’année 2020 est marquée par la sortie de Pumpkin Jack, largement inspiré de ce dernier. Développé par une seule et même personne soit Nicolas Meyssonnier, vous y incarnerez Jack, un personnage plutôt étrange au corps d’épouvantail et à la tête en forme de citrouille.

Tout juste sorti sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 23 octobre dernier, nous allons nous donner notre avis, le tout en vidéo, par l’intermédiaire de notre chronique Indie Story ! Après The Signifier la semaine passée, Pumpkin Jack compte bien vous mettre dans l’ambiance d’Halloween en avant-première.