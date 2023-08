PS5 Slim : Une fuite montrerait le nouveau modèle de la console de Sony en vidéo

Fake très élaboré ou vraie fuite ?

Même avec une vidéo à l’appui, il faut toujours rester prudent face à ce genre d’informations tant que des sources de confiance ne peuvent pas vérifier ce qui nous est présenté. Reste qu’une vidéo de quelques secondes montrant la nouvelle PS5 (CFI-2016) sous tous les angles est assez parlante en l’état, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Cet aperçu nous provient de Better Way Electronics, une enseigne australienne spécialisée dans les réparations de machines PlayStation. On peut voir que les façades de la PS5 sont désormais séparées (drôle d’idée après avoir mis en vente des façades standards Spider-Man), avec deux ports USB-C sur le devant de la machine et un lecteur de disque bien présent, même si ce dernier semble pouvoir être détaché si l’on regarde le dessous de la console.

Tout n’est encore qu’au stade de la spéculation, mais cette vidéo concorderait avec les informations données plus tôt par l’insider Tom Henderson, qui rappelle qu’il ne faut pas forcément y voir une vraie PS5 Slim, mais plutôt le nouveau modèle standard de PS5. Le nom de PS5 Slim est seulement sur toutes les bouches suite aux déclarations de Microsoft durant le procès concernant le rachat d’Activision-Blizzard, durant lequel le constructeur américain prévoyait la sortie d’une « PS5 Slim » en 2023, sans s’appuyer sur des sources concrètes.

La prudence est donc de mise puisque des petits malins avec beaucoup d’imagination et un esprit créatif ont très bien pu s’amuser à reproduire un modèle de PS5 en se basant sur ces informations (on est un brin paranoïaque, mais mieux vaut être prudent). On suppose que si ce modèle est bien réel, il sera présenté sous peu puisqu’il était initialement censé sortir d’ici la fin de l’année 2023, toujours selon Henderson. La Gamescom se rapproche et même si PlayStation ne sera pas présent sur le salon allemand, ce serait tout de même un bon timing pour le constructeur d’annoncer cette nouvelle PS5 dans les prochains jours.