PS5 : Un nouveau bundle avec 24 mois de PlayStation Plus Premium a fuité

Mais à quel prix ?

Rien d’officiel pour le moment puisque l’information nous vient seulement du compte Twitter @Zuby_Tech (relayée par VGC), mais ce nouveau bundle contiendrait ainsi le modèle de base de la PS5, ainsi qu’un abonnement de 24 mois au PlayStation Plus Premium, soit le palier le plus coûteux du service.

On ignore encore son prix potentiel et même sa date de sortie, même si l’on pourrait penser que le bundle pourrait logiquement arriver avant la rentrée, étant donné que Sony prévoit sans doute un autre bundle pour Marvel’s Spider-Man 2. Reste donc à voir à quel tarif la console sera affichée, sachant que 24 mois d’abonnement au PS Plus Premium correspond à environ 240 €.

On imagine bien mal Sony vendre sa PS5 à 790 € (550 € étant le prix de base de la machine), donc on peut s’attendre à ce que ce bundle présente une offre plus attractive. Mais il faudra encore attendre que Sony confirme l’existence d’un tel pack.