La PS5 devrait être présentée le 4 juin par Sony

La PS5 fait parler d’elle au compte-gouttes ces derniers temps. Après avoir évoqué une trilogie Horizon Zero Dawn à venir et un nombre limité de consoles distribuées au lancement, voici que la machine refait parler d’elle pour une date importante : celle de sa présentation. Il s’agit de rumeurs, mais l’on vous explique tout.

Une présentation début juin ?

Sony a doucement entamé sa communication autour de sa future PlayStation. Après avoir officiellement dévoilé sa manette DualSense et dévoilé les caractéristiques techniques de la machine, les joueurs attendent avec impatience une date de révélation. Vous savez, le moment où l’on nous dévoilera pleinement le design et les fonctionnalités de cette PlayStation 5.

Apparemment, cela serait pour le jeudi 4 juin, date à laquelle un événement virtuel aurait lieu pour nous présenter la console. C’est ce qu’affirme Jeff Grubb, journaliste pour le sérieux site VentureBeat, dans un post fraîchement publié.

Bien sûr, il s’agit de rumeurs, il faut donc prendre cette information avec des pincettes. Mais tout porte à croire que cela soit bien le cas : en plus d’être journaliste pour un média réputé, Jeff Grubb avait également dévoilé les dates en avance (et des détails) sur les derniers Indie World et Nintendo Direct Mini, ce qui permet de lui accorder pas mal de crédibilité.

Jeff précise tout de même qu’il s’agit de la date « actuellement » retenue par Sony mais que cela peut encore changer au vu de la situation actuelle et des plans du constructeur japonais. Cela reste cependant un créneau logique, puisque suite à l’annulation de l’E3, nombreux sont les acteurs à préparer quelque chose à cette période (comme IGN et son Summer of Gaming).

Gageons d’être patient sans trop s’enflammer mais restons tout de même attentifs à ce qui peut se passer. Rappelons qu’à l’heure actuelle, la PlayStation 5 est toujours prévue pour une sortie fin 2020. Sa concurrente, la Xbox Series X, doit également sortir à la même période.