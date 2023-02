Accueil > Actualités > PS VR2 : 10 nouveaux jeux annoncés dont Ragnarock, Gorn et Another Fisherman’s Tale

C’est demain que Sony sort son nouveau casque de réalité virtuelle, même si le grand public ne semble pas forcément être vraiment au courant. C’est pourquoi le prochain State of Play du constructeur va dévoiler 5 nouveaux jeux à venir sur le PS VR2, même si on peut aujourd’hui en découvrir 10 de plus grâce à un nouveau billet publié sur le PlayStation Blog. On compte ici beaucoup de portages, mais aussi quelques titres plus inédits.

10 jeux de plus pour le casque

Au lancement, le PlayStation VR2 n’aura droit qu’à une trentaine de titres, mais ce catalogue compte s’étendre grandement dans les jours et semaines à venir. C’est pour cela que Sony nous parle ici d’un line-up de fenêtre de lancement, avec une dizaine de nouveaux titres annoncés :