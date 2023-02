Accueil > Actualités > Sony annonce un nouveau State of Play centré sur le PS VR2 et Suicide Squad: Kill the Justice League

Microsoft et Nintendo ont commencé l’année avec des émissions qui ont permis de faire le point sur leurs prochaines productions de 2023 et on s’attendait à ce que Sony prenne aussi la parole avec un State of Play. Ce dernier était d’ailleurs suggéré par Jeff Grubb, qui promettait une émission avec un catalogue un peu plus réduit que d’habitude, et il faut croire qu’il a vu juste puisque Sony a dévoilé qu’un State of Play aura lieu cette semaine, mais sans doute sans grandes annonces fracassantes au programme.

Que peut-on attendre du State of Play ?

Ce prochain State of Play aura donc lieu ce jeudi 23 février à 22 heures (heure française). Cette émission devrait durer environ 45 minutes.

Vous pouvez d’ores et déjà faire une croix sur l’hypothèse de la présence d’un Marvel’s Spider-Man 2 : Sony annonce que ce State of Play sera surtout concentré sur les éditeurs tiers, si l’on met de côté le PS VR2.

Mais c’est un autre jeu de super-héros, ou plutôt de super-vilains, qui sera au centre de toutes les attentions puisque Suicide Squad: Kill the Justice League va dévoiler pas moins de 15 minutes de gameplay. Entre le State of Play dédié à Hogwarts Legacy l’an dernier et ça, Warner Bros Games et Sony sont décidément bien unis.

En plus de ce gros morceau, ce sont donc 5 jeux PS VR2 qui seront présentés. Rien de plus logique lorsque l’on sait que le casque sort ce mercredi, et qu’il a bien besoin d’enrichir son catalogue pour attirer du public.

Mais Sony avance aussi que « des jeux tiers très attendus » seront au programme, sans que l’on sache vraiment lesquels. Si on fait le compte, parmi les 16 jeux qui seront au programme, ce sont donc 10 jeux inconnus non-VR qui seront présentés. Il n’est pas impossible que ces jeux nous proviennent de la scène indépendante, puisqu’on imagine que Sony conserve ses grosses cartouches pour un hypothétique PlayStation Showcase à venir avant l’E3 2023. On ne dira pas non à un petit passage de Final Fantasy XVI, mais le mieux est de tempérer nos attentes.