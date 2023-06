Ragnarock : C’est le moment idéal pour jouer à ce jeu de rythme !

Jouable sans casque de réalité virtuelle

C’est la grande nouveauté de cette mise à jour aujourd’hui : Ragnarock est maintenant jouable dans une version qui n’est pas en réalité virtuelle. Vous avez bien lu, dès maintenant, vous pouvez découvrir le jeu de rythme sans avoir besoin d’un casque VR à travers une mouture appelée Vikings on Tour, et découvrir les nombreuses pistes musicales à l’aide d’une manette.

Mieux encore, il a surtout été développé et optimisé pour être joué dans une version sans réalité virtuelle. Les développeurs de WanadevStudio ont expliqué avoir repris entièrement le concept pour l’adapter à la manette et sans avoir besoin d’un casque. Autrement dit, il ne s’agit pas simplement d’une compatibilité, mais bien d’un nouveau jeu pensé entièrement pour la manette et qui partage son contenu avec l’autre version en réalité virtuelle.

Des parties rythmées en multijoueur également

Bien que tout à fait jouable en solo à travers ses nombreuses pistes musicales, Ragnarock est également jouable en multijoueur. Il est donc possible de partir à bord d’un drakkar seul ou partir en compagnie d’autres joueurs et joueuses pour gravir les marches du classement ! Il est possible de jouer en temps réel avec d’autres personnes, que ce soit via une partie publique ou privée jusqu’à six joueurs, le tout, en cross-platforme.

Mais aujourd’hui, cela prend encore plus d’importance puisqu’avec l’arrivée d’une version jouable sans réalité virtuelle et une compatibilité avec le combo clavier/souris ainsi qu’à la manette, vous pouvez en profiter sur le canapé ! Vous pouvez alors jouer en écran scindé avec du jeu en local, et brandir vos marteaux ensemble jusqu’à quatre, tel un vrai clan de vikings !

Un incontournable des casques VR

Si vous ne connaissez pas encore Ragnarock, c’est probablement l’occasion de s’y intéresser. Il s’agit d’un jeu de rythme dans lequel vous incarnez des capitaines vikings qui s’affrontent dans une course de drakkars effrénée. Vous devez ainsi frapper les runes avec le bon tempo, le tout avec un registre musical qui sent bon le heavy metal, le rock celtique et d’autres références : Nighwish ou encore The Offsprings font partie des contenus incontournables et additionnels.

Sorti il y a déjà deux ans, Ragnarock a été plébiscité par les joueurs, joueuses et la presse. Affichant des évaluations extrêmement positives sur Steam (oui, rien que ça), le jeu a aussi été très bien reçu par notre équipe qui l’avait adoré à sa sortie (et qui s’est pourtant bonifié depuis). Le gameplay est bien calibré, particulièrement satisfaisant manette en main (et maintenant clavier/souris) et à la fois accessible, addictif et profond. Une expérience défoulante en somme, et qui est un régal pour les oreilles !

Sabaton rejoint la tracklist

En plus de la version jouable sans réalité virtuelle, Ragnarock accueille un contenu de taille. En collaboration avec le groupe suédois Sabaton, ce sont six nouvelles musiques qui sont intégrées qui feront forcément écho aux fans de la bande. Surprise, une nouvelle map, une nouvelle paire de marteaux et un navire accompagnent également l’arrivée de ces nouvelles pistes musicales !

Voici les nouveaux morceaux qui arrivent dès aujourd’hui via un pack de musiques en DLC pour la modique somme de 6,99€ :

Stormtroopers

To Hell and Back

Night Witches

Steel Commanders

Resist and Bite

Seven Pillars of Wisdom

Ragnarock est maintenant disponible sur PC via Steam, jouable sans casque de réalité virtuelle et à la manette, et bien sûr, toujours accessible via SteamVR, Meta Quest 2, Pico, HTC et PlayStation VR2. Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer dans cette aventure viking ?