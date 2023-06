Hellsweeper VR : Le FPS annonce sa date de sortie et une démo bientôt jouable

Les Portes des Enfers s’ouvrent à vous

Chapeauté par le studio Mixed Realms et repéré par Vertigo Games, éditeur qui s’est spécialisé dans la réalité virtuelle (Arizona Sunshine 2…), Hellsweeper VR fait partie des FPS très attendus par la communauté des joueurs et joueuses qui possèdent un casque. Les premières images laissaient entrevoir un jeu de tir nerveux, où l’on pourrait potentiellement y voir un croisement entre un DOOM et un Devil May Cry.

Il faut dire que dégommer des démons dans les Enfers avec une bonne dose de brutalité et de gore, saupoudré de teintes orangées et de gros pétoires nous fait légèrement penser à la licence d’ID Software. Mais il souhaite se démarquer avec la possibilité de combiner les objets que vous tenez en main, en fusionnant par exemple une boule de feu avec son épée pour obtenir une lame enflammée. On y retrouve un mode roguelike, 18 maps à explorer, la possibilité d’améliorer ses armes et talents ou encore un mode sandbox.

Tout un programme donc, à retrouver le 21 septembre 2023, date désormais fixée pour la sortie de Hellsweeper VR sur SteamVR, Meta Quest et PlayStation VR2. On pourra également l’essayer à partir du 19 juin dans le cadre du festival Steam avec une démo disponible pour quelques jours.