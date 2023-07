Ragnarock : Notre avis sur le DLC Sabaton Raid

De bonnes musiques, et de petits ajouts non négligeables

Sur ce Sabaton Raid, tarifé de base à 11.94 € mais bénéficiant actuellement de 42 % de réduction pour passer à 6.90 €, il faut dire que les joueurs ne seront pas trop lésés. On retrouvera effectivement quelques musiques mythiques de Sabaton avec du Resist and Bite, Stormtroopers, ou encore Night Witches. Au total, vous aurez plus de six musiques sur lesquelles vous pourrez vous éclater, et proposant des notes pour le moins bien rythmées et sans le moindre accroc. Pour ce tarif là, il faut dire que cela reste honnête, et permet d’enrichir une playlist déjà bien fournie pour le soft.

Du côté des autres ajouts, nous noterons que ce DLC accueillera un nouveau marteau, ainsi qu’un nouveau navire. Le premier s’obtient en jouant au moins une fois toutes les musiques du pack, tandis que le second est directement disponible. Vous pourrez naviguer fièrement avec ce dernier en tapant quelques runes musicales sur les musiques de Sabaton. Il s’agit encore une fois d’un contenu purement cosmétique mais vu le prix, on prend avec plaisir.

Enfin, Sabaton Raid nous permet de bénéficier d’une nouvelle map dédiée. Cette dernière nous plonge un peu plus dans son ambiance viking avec un village environnement, et quelques petites scènes de batailles. Qu’on se le dise, cette carte n’en reste pas moins sympathique, même si nous avons un peu plus aimée la mise en scène de la map du DLC Hellfest Raid. Ceci dit, il est appréciable que WanadevStudio propose toujours un nouvel environnement à chaque DLC, histoire de donner un coup de fraicheur au soft.

En définitive, Sabaton Raid est un bon DLC dans l’ensemble. Les six musiques sont bien choisies, et il est toujours appréciable d’y retrouver un navire, un marteau et une map personnalisé pour chaque contenu téléchargeable. Le prix est d’ailleurs abordable, et les adorateurs du groupe suédois Sabaton devraient y trouver leur compte, surtout que le DLC est actuellement pas très cher, soit à peine 6.90 € au lieu de 11.94 €. Pour quelques euros, vous pourrez jouir de nouvelles musiques qui viendront enrichir la bibliothèque de Ragnarock, ce qui n’est pas rien !