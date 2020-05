Project Warlock : Le FPS retro fera son entrée sur consoles début juin

Disponible depuis la fin de l’année 2018, Project Warlock s’est quelque peu fait oublié depuis son arrivée sur PC. On n’espérait plus trop de versions consoles et, surprise, il y aura finalement des moutures PlayStation 4, Xbox One et Switch. Cela arrive dans quelques jours.

Une sortie étalée sur plusieurs jours

Un an et demi après sa sortie Steam, Project Warlock fera son entrée sur consoles. Cela se déroulera sur plusieurs jours puisque la sortie sera étalée selon la plateforme :

PS4 : 9 juin

Switch : 11 juin

Xbox One : 12 juin

Dans tous les cas, le titre sera disponible en format numérique au prix de 14.99€. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur les deux derniers machines citées.

Si vous n’avez pas suivi le projet en 2018, Project Warlock est un FPS qui rend hommage aux jeux de tir d’antan, notamment Wolfenstein pour sa construction et un peu de DOOM pour son côté gore. Développé par Buckshot Software, un studio composé d’un seul homme, Jakub Cislo, un game designer qui a commencé son projet en étant étudiant. Pour cette sortie console, le développeur s’est rapproché de l’éditeur Crunching Koalas.