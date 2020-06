Project Athia : Gary Whitta (Star Wars Rogue One) participe à la création de l’univers

Durant la présentation de la PS5, Square Enix et Luminous Productions ont annoncé l’intriguant Project Athia, dont le trailer laissait entrevoir un univers gigantesque. Aujourd’hui, on apprend que c’est Gary Whitta qui est à la tête d’un pôle d’auteurs chargé de donner vie au lore du jeu.

Really proud to reveal that I led a crack team of A-list writers from the worlds of film, tv, games, and fantasy literature who helped create this immense new universe for @SquareEnix. Can't wait for you to see and learn more. Stay tuned. #ProjectAthia https://t.co/tR1ObQEjGE

— Gary Whitta (@garywhitta) June 11, 2020