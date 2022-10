Accueil » Actualités » Le prochain The Witcher n’arrivera pas avant au moins 2025, au plus tôt

CD Projekt Red a maintenant un planning clair en tête, avec plus de 7 projets déjà annoncés et une ligne directrice à suivre sur au moins dix ans. Le plus gros chantier dans cette nouvelle direction, c’est bien la nouvelle trilogie The Witcher, qui débutera avec Project Polaris, dont on ne sait encore rien pour le moment. Durant un appel avec les investisseurs qui a eu lieu après la présentation de CD Projekt Red, le studio polonais a répondu à quelques questions concernant ce projet en particulier, notamment sur sa période de sortie estimée.

Tablez plutôt sur 2026-2027

C’est un évidence, mais il faudra être patient avant que le nouveau jeu The Witcher sorte enfin. En répondant à l’une des questions interrogeant le studio (relayée par IGN) sur quand Project Polaris pourrait aboutir, le co-PDG Adam Kiciński a déclaré :

« Pour Polaris, nous préparons la technologie. Il s’agit du premier projet à être publié sur le nouveau moteur, l’Unreal Engine 5, donc il y a un besoin de travail supplémentaire pour s’habituer à cette technologie. Pour ce projet, nous avons certainement besoin de faire des efforts supplémentaires. »

Ce changement de manière de faire va rendre le travail un peu plus long, mais Kiciński indique que le deuxième et le troisième épisode sortiront bien plus rapidement ensuite, car tout le travail de base sera déjà là.

Il indique que ces épisodes pourraient sortir avec 3 ans d’écart. Sachant que le travail sur ce premier opus sera plus long, on peut donc d’ores et déjà dire au revoir à une sortie avant 2025, au plus tôt, ce qu’a confirmé Kiciński.

Mais on aura bien compris avec Cyberpunk 2077 qu’il vaut mieux attendre que d’assister à un lancement catastrophique, alors on prendra notre mal en patience.