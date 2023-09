Princess Peach: Showtime! arrivera sur scène et sur Switch le 22 mars 2024

Princess Peach: Showtime! se la joue Kirby

Rendez-vous le 22 mars 2024 pour les nouvelles aventures en solo de Peach. Et comme on le présentait fortement avec la première bande-annonce, le thème de Princess Peach: Showtime! sera le théâtre. En effet, notre héroïne s’apprêtait à assister à une représentation au sein du Théâtre de l’Étincelle en compagnie de Toads quand le lieu a été attaqué par Syrah et sa Grappe maléfique.

Heureusement, Stella la gardienne du théâtre peut partager ses pouvoirs avec Peach. En plus de l’utilisation d’un ruban, cela permet à la Princesse d’adopter plusieurs formes qui amènent différents gameplays au jeu. Pour la bagarre, on peut donc compter sur Peach épéiste, qui nous fait forcément penser au récent En Garde!. Et pour rivaliser avec Pikachu, Peach pourra aussi mener l’enquête avec une forme détective en cherchant des indices.

Si vous voulez plus de calme, Peach pâtissière sera l’occasion de mini-jeux pour préparer des gâteaux mais si votre truc, c’est vraiment la baston, Peach Kung Fu pourra elle-aussi martyriser ses ennemis cette fois-ci avec ses pieds et ses poings. Et on nous promet évidemment que le jeu n’aura pas que les quatre transformations montrées aujourd’hui.

Même si ce n’est pas directement dit dans la présentation, on pense qu’il ne s’agira de passer d’une forme à l’autre à la volée mais plutôt d’une collection de niveaux à thèmes. En effet, on a un petit aperçu d’un hub avec le hall du théâtre qui regroupe des portes avec des logos représentant les différentes formes de Peach.

Princess Peach: Showtime! sortira donc le 22 mars 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch, et ses précommandes démarrent d’ailleurs dès aujourd’hui sur l’eShop.