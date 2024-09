Mask of Darkness, le DLC de Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible dès le 17 septembre prochain

Ça sent bon pour Sargon

L’information était passée un peu inaperçue en plein coeur de l’été, mais suite à sa disponibilité sur Steam, Prince of Persia: The Lost Crown a donc annoncé la date de sortie de son DLC Mask of Darkness pour très bientôt, plus précisément pour le 17 septembre prochain sur toutes les plateformes.

A sneak preview of the Prince of Persia The Lost Crown DLC… Want to see more? pic.twitter.com/oNYpbxMHiS — Prince of Persia™ (@princeofpersia) September 4, 2024

Le compte officiel de l’éditeur sur le réseau social X a rappelé récemment que son extension était prête à nous faire vivre de nouvelles aventures auprès de Sargon en nous montrant des premières images furtives de ce nouveau monde qui semble bien plus obscur que pour le jeu de base, avec la présence de l’éclipse d’une lune rouge sang accompagnée d’une main pas très amicale en toute fin de trailer. De multiples questions se posent alors, nous avons hâte de poser les mains dessus très prochainement.

Le 17 septembre, les joueurs et joueuses pourront ainsi acheter l’Edition Complète de Prince of Persia: The Lost Crown, comprenant le jeu de base, le DLC Mask of Darkness, l’amulette Oiseau de prospérité, un guide d’aventure numérique et quatre nouvelles tenues pour Sargon (la tenue des Immortels, une tenue inspirée de Prince of Persia : L’âme du guerrier et deux tenues inspirées de Prince of Persia : Les Deux Royaumes).

Les joueurs et joueuses qui possèdent déjà le jeu de base peuvent obtenir le DLC et les autres contenus de l’Édition Complète grâce au Pack de Mise à niveau complète, ou bien acheter le DLC Mask of Darkness séparément A noter que les abonnés Ubisoft+ Premium seront automatiquement mis à niveau vers l’édition complète à sa sortie.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PC via l’Ubisoft Store, Steam et l’Epic Games Store, et sur consoles sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Amazon Luna. Vous pouvez retrouver notre guide complet sur le jeu pour tout réussir et débloquer le platine.